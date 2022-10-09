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بومبيو: تصريحات بايدن حول الحرب النووية متهورة

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بومبيو: تصريحات بايدن حول الحرب النووية متهورة
AP Jacquelyn Martin
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وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مخاطر الحرب النووية بـ"المتهورة".

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز": "تصريحات الرئيس بايدن حول الحرب النووية متهورة".

ولم يستبعد بومبيو أن تكون مثل هذه التصريحات من أكبر الإخفاقات في السياسة الخارجية للدولة في العقود الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، يواجه العالم خطر الحرب النووية.

المصدر: RT

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