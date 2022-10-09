ممثل حكومة إقليم كردستان بإيران: إن لم تخل الأحزاب المعارضة الحدود فأمام طهران خيارات أخرى

أكد ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم عمر الدباغ، أنه إذا لم تقم الأحزاب الكردية المعارضة بإخلاء المناطق الحدودية، ستنظر طهران في خيارات أخرى.

وقال الدباغ في تصريح لشبكة "رووداو" بشأن إخلاء مراكز ومقار الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في المناطق الحدودية، إن مسألة إخلاء تلك المراكز والمقار ليست جديدة، فقد قامت الحكومة الإيرانية بمراجعة هذا الأمر وتوصلت إلى أن جزءا من الأحزاب المعارضة لإيران تتدخل بالتظاهرات التي تجتاح البلاد".

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وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول خلق الفوضى، لذلك تصرّ ايران على إخلاء مقارها.

وأفاد الدباغ بأنه "تم إشعار الأحزاب المعارضة بشكل رسمي وغير رسمي بإخلاء المناطق الحدودية، وفي حال بقائها ستنظر إيران في خيارات أخرى.

وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمام إيران في حال بقاء تلك الأحزاب، أوضح ممثل حكومة إقليم كردستان أن طهران أعلنت أنها تفكر بإيقاف البث التلفزيوني والوسائل الإعلامية لتلك الأحزاب، وتقوية النقاط العسكرية التابعة لها على الحدود.

أما عن احتمال تنفيذ عملية برية، فقد استبعد الدباغ ذلك، وقال: "أستبعد أن يكون هناك برنامج لتنفيذ هجوم بري، أما بالنسبة للمراكز القريبة من الحدود فهذا احتمال وارد.

وأشار الدباغ إلى تصريح بعض الأشخاص باسم الأحزاب الكردية المعارضة، مبينا أن هناك من صرحوا وأكدوا عدم التزامهم بقرارات وتعليمات حكومة الإقليم.

وأردف بالقول: "هذا تطور خطير، ويجب عليهم الابتعاد عن هذه المواقف".

المصدر: "رووداو"