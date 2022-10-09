الدفاع الروسية: تحالف واشنطن يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية شرقي سوريا

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة واشنطن، يعرقل مهمة إنسانية لإيصال المساعدات لمدينة الحسكة شرق سوريا.

وذكر إيغوروف أن "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" يواصل عرقلة مهمة إنسانية مشتركة للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، والهلال الأحمر السوري في الحسكة.

وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "الزيادة السريعة في إصابات الكوليرا ومحنة سكان الحي الحكومي في الحسكة أدت إلى وضع إنساني صعب".

وأضاف أن قيادة "الكتيبة الأمريكية" تمنع إيصال المواد الغذائية والأدوية للسكان.

المصدر: نوفوستي