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تسيير أول سفينة ركاب بين تركيا واليونان بعد توقف استمر عامين

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تسيير أول سفينة ركاب بين تركيا واليونان بعد توقف استمر عامين
Gettyimages.ru
تسيير أول سفينة ركاب بين تركيا واليونان بعد توقف دام عامين
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أعلنت غرفة تجارة ولاية إزمير التركية، أن أول سفينة ركاب ستغادر يوم الاثنين من مدينة سالونيك اليونانية إلى مدينة إزمير، بعد توقف استمر عامين.

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وذكر بيان صادر عن الغرفة، الأحد، أن سفينة ركاب تابعة لشركة "Levante Ferries" ومقرها اليونان، ستقوم بالرحلة الأولى من مدينة سالونيك الساعة 17.00 الاثنين متجهة إلى إزمير.

وأضاف البيان أن رحلات السفينة تكون أيام الاثنين والأربعاء والجمعة على الساعة 19.00 مساء، وأيام الثلاثاء والخميس والأحد الساعة 19.00 مساء من إزمير إلى سالونيك.

وذكر أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلات ما بين 12 و13 ساعة.

ووفق البيان، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إزمير محمود أوزغانار: "يمكننا تطوير وسيلة نقل متكاملة تبدأ من إزمير عن طريق البحر وصولا إلى سالونيك ثم أوروبا".

المصدر: الأناضول

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