"بلومبرغ": المفوضية الأوروبية تبحث سبل مصادرة الأصول الروسية ومنحها لأوكرانيا

كشفت صحيفة "بلومبرغ"، أن المفوضية الأوروبية تبحث مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا للقواعد الحالية، يتم تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، مما يجعل استخدامها أمرا صعبا، وأشارت الصحيفة إلى أن الإمكانية القانونية للاستيلاء على الأصول الروسية ستسمح بإرسالها إلى أوكرانيا من أجل إعادة الإعمار.

وفي 6 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا بعد انضمام أربع مناطق أوكرانية جديدة إلى إليها.

واشتملت الحزمة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ممأ دى لارتفاع أسعاره عالميا وتعويض روسيا الفاقد، وعقوبات تجارية تحرم روسيا من 7 مليارات يورو، فيما ستحول روسيا بضائعها بهذه القيمة لأسواق أخرى وتتفادى الخسارة، وعقوبات ضد 30 فردا وسبعة كيانات قانونية، لن تؤثر فيهم العقوبات لأنهم ليسوا على صلة أصلا بأوروبا أو الولايات المتحدة.

المصدر: تاس