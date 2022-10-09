الهند.. مصرع شخصين وإصابة 21 صعقهم البرق خلال مباراة لكرة القدم

لقي شخصان مصرعهما أحدهما لاعب، وأصيب 12 آخرون صعقهم البرق خلال مباراة لكرة القدم في ولاية أوديشا الهندية اليوم الأحد.

وأشارت الشرطة إلى أن أحد القتلى لاعب كرة قدم، أما معظم المصابين فهم من المشجعين. ولاحظت الشرطة كذلك أنه على الرغم من أن السماء كانت غائمة، إلا أنها لم تمطر عندما ضرب البرق.

وأكدت أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى روركيلا الحكومي، فيما نقل الأربعة الآخرون لتلقي العلاج في مستشفى هاتيباري.

والجدير بالذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) توقعت أن الولاية قد تشهد المزيد من أنشطة هطول الأمطار لمدة يومين آخرين بسبب الدوران الإعصاري فوق جنوب غرب خليج البنغال.

المصدر: صحيفة "TIMES NOW" الهندية