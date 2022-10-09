ألمانيا تباشر التحقيق في تسرب غاز "السيل الشمالي"

ذكر موقع "تاغ شاو" أن الشرطة الفيدرالية الألمانية باشرت التحقيق في الحادث الذي تعرضت له أنابيب "السيل الشمالي 2 و1"، وأدى إلى تسرب الغاز منها في مياه الدنمارك والسويد.

وأوضح الموقع أن قائد الشرطة الفيدرالية ديتر رومان تقدم بطلب إلى المجلس التشريعي "البوندسفير" للحصول على المساعدات الإدارية اللازمة للتحقيق.

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ووافق "البوندسفير" على الطلب بعد تقييم قدرات البحرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات القانونية الألمانية وتم تكليف الخبراء والمحققين الذين انطلقوا من مدينتي كيل وإكرنفورد على متن كاسحة الألغام "ديلينغين" وسفينة "ميتيلغروند" متعددة المهام.

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وأفاد الموقع نقلا عن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، بأن مكتب المدعي العام الفيدرالي يدرس ضرورة فتح تحقيق جنائي في الحادث الذي من المحتمل أن يصنف ضمن الجرائم الجنائية.

يذكر أن مكتب المدعي العام الروسي طالب بتقديم دعوى بشأن حادث "السيل الشمالي" إلى محكمة العدل الدولية كونه عمل إرهابي دولي.

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ومن جهته أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود رفض حكومة بلاده مشاركة روسيا في التحقيقات.

المصدر: وكالات