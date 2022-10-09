إعصار جوليا يضرب نيكاراغوا (صورة)

ضرب إعصار جوليا ساحل نيكاراغوا وسط البحر الكاريبي اليوم الأحد عند جزيرة سان أندريس الكولومبية، وسط توقعات بتشكل عاصفة ضعيفة فوق المحيط الهادئ.

وضرب إعصار جوليا الذي يعتبر من الفئة الأولى في وقت مبكر اليوم الأحد، مع رياح قصوى مستدامة بسرعة 140 كم في الساعة، على الرغم من أن رياحه تراجعت سرعتها إلى 110 كم في وقت متأخر من الصباح، حيث اندفعت في أنحاء نيكارغوا مصحوبة بأمطار غزيرة.

وقال مركز الأعاصير الأمريكي إن جوليا تمركز على بعد 105 كم من الشرق إلى الشمال الشرقي من ماناغوا، العاصمة، وكان يتحرك غربا بسرعة 24 كم في الساعة.

وذكرت نائبة الرئيس روزاريو موريللو لقناة "تي إن 8" إنه لم ترد تقارير عن وقوع قتلى حتى الآن، لكن الكهرباء والاتصالات انقطعت عن بعض المناطق،وقالت إنه تم إجلاء 9500 شخص إلى الملاجئ.

AP Daniel Parra

المصدر: أ ب