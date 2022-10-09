"هآرتس": فيديو الهجوم على حاجز شعفاط يظهر إخفاقات القوات الإسرائيلية

قالت صحيفة "هآرتس" إن الفيديو الذي وثق هجوم مسلح فلسطيني على حاجز شعفاط شمال القدس وإطلاقه النار على الجنود، يظهر فشل القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان.

وقالت "هآرتس" "أظهر فيديو إطلاق النار يوم السبت على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى".

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وأضافت "تشير تحقيقات الشرطة التي أجريت منذ الليلة الماضية إلى إخفاق في سلوك القوات الإسرائيلية في الموقع، وعلى رأسها عدم اليقظة، في ظل حالة اليقظة الشديدة لدى القوات الأمنية".

ونفذ الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) إطلاق نار على حاجز شعفاط مساء السبت، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة، فيما لا تزال قوات الشرطة والجيش في إسرائيل يلاحقان المشتبه به دون أن يتمكنا من اعتقاله.

وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس" إن التميمي لم يرتكب سابقا جرائم قومية ولم يتم ربطه بأي من المنظمات الفلسطينية، ولكنه متورط في جرائم أسلحة، مضيفا أنه تم استجواب العديد من أفراد عائلته اليوم.

جدير بالذكر أن محكمة الصلح في القدس مددت حتى الأحد المقبل اعتقال أربعة مشتبه بهم متورطين في إطلاق النار، من بينهم الركاب الثلاثة في السيارة التي وصل بها المشتبه به إلى الحاجز، كما تم اعتقال شخص آخر.

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المصدر: "هآرتس"