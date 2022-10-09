مصدر: الجيش الأمريكي اقترح إرغام زيلينسكي على السلام وتقديم تنازلات لروسيا

كشف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية جوزيف دوناتو، أن الجيش اقترح على القيادة السياسية إرغام زيلينسكي على قبول السلام مع روسيا، نظرا لأن الناتو لن يستطيع الاستمرار في تسليحه.

وأشارت صحيفة "ناشيونال إنترست" إلى أن حلف الناتو لن يتمكن في الشتاء المقبل من الاستمرار في ضخ الأسلحة لأوكرانيا.

وأضافت: "الأرضية الصناعية الدفاعية الأمريكية تواجه صعوبات في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أن مخزونات الذخيرة المهمة آخذة في الانخفاض، ووفقا للمعدل الحالي فلن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من ضمان إمداد أوكرانيا بالسلاح".

وعزت الصحيفة ذلك إلى "عقود من تراجع الصناعة الأمريكية" وتفاقم المشاكل في اللوجستيات والتقليل بشكل كبير من حجم الإنتاج العسكري.

المصدر: نوفوستي