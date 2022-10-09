لعمامرة: الجزائر مؤهلة لمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده تلعب دورا بناء في العلاقات الدولية، الأمر الذي يؤهلها لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن.

وأوضح أن ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن مزكى من قبل الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية و منظمة التعاون الاسلامي و العديد من الدول.

وأكد لعمامرة أنه لا شك في أن النتيجة ستكون ايجابية وستتمكن الجزائر من أداء دورها على أكمل وجه كاملا غير منقوص في الأمم المتحدة.

وذكر أن الأمين العام للجامعة العربية سيحل من جديد بالجزائر لوضع كافة الترتيبات التي تساهم في انجاح القمة.

وفي سياق }آخر أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اجتماع الفصائل الفلسطينية المرتقب انعقاده بالجزائر هو جزء لا يتجزأ من شروط نجاح القمة.

المصدر: الأوراس