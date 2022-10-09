"بلومبيرغ": بريطانيا تمنع أكثر من 1300 شخص من حضور كأس العالم في قطر وتصادر جوازاتهم

أجبرت السلطات البريطانية أكثر من 1300 شخص خاضعين لأوامر "حظر كرة القدم"، على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وستمنع هذه الإجراءات مشجعي كرة القدم العنيفين والمسيئين في إنجلترا وويلز من السفر لحضور كأس العالم في قطر ابتداء من الشهر المقبل حسبما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وقالت وزارة الداخلية إن أولئك الذين يفشلون في تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة، قد يواجهون ستة أشهر في السجن وغرامة غير محدودة.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه إذا رغب أي من الأشخاص البالغ عددهم 1308 في السفر إلى دول أخرى من 10 نوفمبر حتى نهاية البطولة، فسوف يحتاجون إلى الحصول على إذن للاحتفاظ بجوازات سفرهم وإخضاعهم للفحوصات.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر، ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة مثيرة".

وأضافت: "العنف والإيذاء والاضطراب غير مسموح به هنا، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا نتخذ هذا النهج الصارم".

وبينت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ تدابير وقائية للبطولات الدولية السابقة، حيث حققت كأس العالم 2018 في روسيا امتثالا بنسبة 99٪ لمتطلبات الأشخاص الذين لديهم أوامر حظر كرة القدم لتسليم جوازات سفرهم.

المصدر: "بلومبيرغ"