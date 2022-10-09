"سي إن إن" تعتذر على تصوير طواقمها مجزرة روضة أطفال تايلاند

اعتذرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في بيان نشرته عبر "تويتر" للسلطات التايلندية على تصوير طواقمها مسرح مجزرة روضة الأطفال في تايلاند مؤخرا، دون الحصول على إذن بذلك.

وأكد البيان أن الشبكة توقفت عن بث التقرير وأزالت المقطع المصور للمركز من موقعها الإلكتروني.

وأضافت "سي إن إن" أن الصحفيين دخلا المبنى بعد إزالة الطوق الأمني الذي فرضته طواقم الشرطة في محيطه، حيث أخبرهم أفراد من موظفي الصحة العامة المتواجدين في المكان أنه بإمكانهم التصوير.

وعند خروجهما من الموقع بعد 15 دقيقة من التصوير فوجئ الصحفيان بإعادة الطوق الأمني ما اضطرهما إلى تسلق السياج لمغادرة المكان.

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وقد صرح نائب قائد شرطة تايلاند سوراشات هاكبارن بأنه تم تغريم الصحفيين بمبلغ 5 آلاف بات تايلندي ما يعادل "133 دولارا" أمريكيا، كما وصدرت بحقهما مذكرة بمغادرة البلاد بعد اكتشاف السلطات دخولهما بتأشيرات سياحية.

وتمت تبرئتهما من دخول المركز الذي شهد قتل أكثر من 20 طفلا دون إذن من السلطات.

وقد جاء هذا البيان ردا على انتقاد وجهته نقابة الصحفيين الأجانب التايلانديين للشبكة وصفت فيه التقرير بالمفزع.

المصدر: أب