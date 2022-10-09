توقعات بفوز الرئيس النمساوي الحالي بولاية ثانية (صور)

أظهرت التوقعات أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، في طريقه للفوز بولاية ثانية مدتها ست سنوات اليوم الأحد، متجنبا خوض جولة ثانية من الانتخابات.

ووفقا للتوقعات الخاصة بتلفزيون "أو آر إف" ووكالة الصحافة النمساوية بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة في انتخابات اليوم الأحد أظهرت فوز الرئيس ألكسندر فان دير بيلين بنحو 55 بالمائة من الأصوات، بعد فرز أكثر من نصف الأصوات بالفعل، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص حوالي 2 نقطة مئوية.

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ووفقا للتقديرات يتوقع أن يحصل أقرب منافسي فان دير بيلن، مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف، والتر روزنكرانز، على حوالي 18 بالمائة من الأصوات. تضمنت ملصقات الحملة الإعلانية لفان دير بيلن البالغ من العمر 78 عاما، والذي ينتمي إلى حزب الخضر البيئي، لكنه خاض الانتخابات كمرشح مستقل، تحت شعار"الاختيار الآمن في زمن عاصف".

AP

وواجهت النمسا اضطرابات سياسية في السنوات الأخيرة، حيث شهدت خمسة مستشارين خلال فترة ولاية فان دير بيلين الأولى، حيث أعطت الأزمات الحكومية رئيس الدولة صاحب المنصب الشرفي إلى حد كبير مكانة كبيرة غير مسبوقة.

AP

وشهدت الانتخابات تنافس سبعة مرشحين، لكن فان دير بيلن يحظى بدعم ضمني أو واضح من الأحزاب الرئيسية في النمسا. وكان حزب الحرية هو الحزب الوحيد في البرلمان الذي تقدم بمرشح ضده. ما يقرب من 6.4 مليون شخص في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الألب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأحد.

وفي عام 2016، فاز فان دير بيلين على مرشح حزب الحرية الأكثر شهرة، نوربرت هوفر، بنسبة 53.8 بالمائة مقابل 46.2 بالمائة في جولة الإعادة التي أعيدت بناء على أوامر من المحكمة الدستورية في النمسا. وزعم حزب هوفر وجود مخالفات واسعة النطاق في التصويت في جولة الإعادة الأولى التي فاز فيها فان دير بيلين بنسبة طفيفة جدا.

المصدر: أ ب