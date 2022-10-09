خطة أوروبية لتدريب 15 ألف جندي أوكراني

أشارت صحيفة "فيلت ام سونتاج" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تدريب 15 ألف عسكري أوكراني، للزج بهم في المواجهة مع روسيا في إطار الدعم المقدم لأوكرانيا.

وحسب المعلومات المنشورة، فإن ألمانيا سيكون لها دور خاص في إطار هذه الخطة التدريبية.

وفي أغسطس، أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كيسا أولونغرين، أن الجانبين الألماني والهولندي يطوران برنامجا تدريبيا مشتركا لتدريب العسكريين الأوكرانيين.

المصدر: RT