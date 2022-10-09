أردوغان: مستعدون للشتاء وأسعار الغاز هي مشكلتنا الوحيدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة بشكل كامل لفصل الشتاء، فيما المشكلة الوحيدة تكمن في تأمين الغاز للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

وقال أردوغان: "مشكلتنا هي كيفية تأمين الغاز لمواطنينا بأسعار معقولة. نحن نبذل قصارى جهدنا لذلك".

وتابع: "سنأخذ في الاعتبار التقديرات الجديدة التي سيتم صياغتها في ديسمبر، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى المستوى المناسب".

وقالت صحيفة "بلومبرغ" أن أنقرة طلبت من روسيا تأجيل جزء من مستحقات الغاز عليها حتى عام 2024، في محاولة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعاره.

وتستورد تركيا معظم حاجتها من الغاز من روسيا، ووقع البلدان مؤخرا اتفاقا يقضي بتسديد أنقرة قيمة مشترياتها منه بالروبل الروسي، في إطار سعي البلدين لتطوير التجارة البينية بالروبل والليرة، واعتماد نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" وربطه بالنظام المصرفي التركي بشكل أوسع.

المصدر: نوفوستي