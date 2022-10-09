فرنسا: نساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وكتبت على "تويتر": "فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"،

وأشارت إلى أن "الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما ما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة".

واختتمت بيانها بدعوة جميع الجهات الفاعلة للعمل على ذلك.

#Liban#Israël | La France contribue activement à la médiation américaine visant à trouver un accord sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Un accord serait bénéfique aux deux pays et à leurs populations.



Déclaration ➡️https://t.co/5Ln5gTeXYppic.twitter.com/WAHrwpPRYU — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 8, 2022

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت شركة "إنيرجيان" في إسرائيل عن بدء تدفق الغاز في اختبار تجريبي لحقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، في عملية ضخ عكسي فقط.

وفي بيان لها، قالت الشركة: "يسر شركة "إنيرجيان" أن تؤكد خطوة مهمة في عملية التكليف لعائمة "إنيرجيان" للطاقة".

وأضافت: "بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراءات اختبار معينة، بدأ تدفق الغاز من البر إلى العائمة".

المصدر: RT + وكالات