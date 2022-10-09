باكستان.. حريق ضخم يلتهم مبنى رئيسيا في إسلام آباد (صور + فيديو)
اندلع بعد ظهر يوم الأحد، حريق في مبنى رئيسي يتكون من مركز تجاري وشقق سكنية راقية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما أفادت الشرطة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال مفوض إسلام آباد إن الحريق اندلع في البداية في قاعة الطعام في الطابق الثالث، وامتد الآن باتجاه الشقق السكنية في الطوابق العليا.
وأضاف أنه تم إخماد 60 بالمئة من الحريق في المركز التجاري، وتم استدعاء المروحيات للسيطرة على الحريق وإيقاف انتشاره إلى أجزاء أخرى من المبنى.
وقالت مصادر من الشرطة لوكالة أنباء "شينخوا"، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، إن النيران اشتعلت في مجرى رئيسي بالمبنى، والذي يبدأ من قاعدة المبنى وحتى قمته.
وأضافت المصادر أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق، مشيرة إلى أنه يُجرى العمل على مساعدة الأشخاص الموجودين في المبنى لإجلائهم.
Sad news of the day fir breaks out at Centaurus mall, Islamabad— Fatima Nawab Gill (@fnawabgill) October 9, 2022
May Allah protect and keep everyone safe Ameen#CentaurusMall
Ya Allah Raham🤲🏻🥺 pic.twitter.com/eLZ3Fre7CM
🔴#Pakistan: énorme incendie 🔥 au Centaurus Mall Islamabad. pic.twitter.com/jno6kyP8iR— LSI AFRICA (@lsiafrica) October 9, 2022
🇮🇳— Baro 🍥 (@BaroCgn) October 9, 2022
Indische Medien berichteten, dass in der Centaurus Mall in Islamabad ein großes Feuer ausgebrochen sei. pic.twitter.com/UCnuoT0X8d
Centaurus Islamabad caught fire. Hope everyone is safe.#centaurus#ARSLIVpic.twitter.com/sRlOFSYnpr— Muhammad Sarosh Mughal (@Soshii66) October 9, 2022
⚡️𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍⚡️— Nepal Correspondence (@NepCorres) October 9, 2022
Massive fire breaks out at #Islamabad's Centaurus Mall. The mall belongs to PoK Politician @SardarTanveerIK of @InsafPK. He was under tremendous pressure to leave @ImranKhanPTI. After his strong refusal, a fire broke out in his mall today. Several people stuck. pic.twitter.com/poZg8zznJL
المصدر: "شينخوا"