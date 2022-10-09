 
مباشر

باكستان.. حريق ضخم يلتهم مبنى رئيسيا في إسلام آباد (صور + فيديو)

أخبار العالم

باكستان.. حريق ضخم يلتهم مبنى رئيسيا في إسلام آباد (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
باكستان.. اندلاع حريق في مبنى رئيسي في إسلام أباد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty5p

اندلع بعد ظهر يوم الأحد، حريق في مبنى رئيسي يتكون من مركز تجاري وشقق سكنية راقية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما أفادت الشرطة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال مفوض إسلام آباد إن الحريق اندلع في البداية في قاعة الطعام في الطابق الثالث، وامتد الآن باتجاه الشقق السكنية في الطوابق العليا.

وأضاف أنه تم إخماد 60 بالمئة من الحريق في المركز التجاري، وتم استدعاء المروحيات للسيطرة على الحريق وإيقاف انتشاره إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وقالت مصادر من الشرطة لوكالة أنباء "شينخوا"، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، إن النيران اشتعلت في مجرى رئيسي بالمبنى، والذي يبدأ من قاعدة المبنى وحتى قمته.

وأضافت المصادر أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق، مشيرة إلى أنه يُجرى العمل على مساعدة الأشخاص الموجودين في المبنى لإجلائهم.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا