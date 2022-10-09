ترامب يتحدث عبر الفيديو لتجمع عالمي لليمين المتشدد بإسبانيا

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بثقله خلف اليمين المتشدد في إسبانيا بمقطع مصور تم عرضه أمام تجمع حاشد في مدريد.

وفي تسجيل استمر أقل من 40 ثانية أثناء وجوده على متن طائرة، وجه ترامب الشكر لحزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا وزعيمه سانتياغو أباسكال لما وصفه بـ "العمل الرائع: الذي يقومون به.

وقال ترامب: "يجب أن نتأكد من أننا نحمي حدودنا ونعمل الكثير من الأمور المحافظة الجيدة للغاية".

أضاف: "إسبانيا بلد عظيم ونريد أن نحافظ عليه كبلد عظيم. لذا تهانينا لفوكس على العديد من الرسائل الرائعة التي ترسلها إلى شعب إسبانيا وشعوب العالم".

جذب فوكس الاهتمام الوطني بالمشهد السياسي الإسباني في عام 2019 عندما أصبح ثالث أكبر قوة في البرلمان الإسباني بعد انتخابات قادت لتحالف يساري قومي لا يزال يمسك بزمام السلطة.

وتشمل رسائل فوكس عدم التسامح نهائيا مع النزعات الانفصالية لإقليم كتالونيا، وازدراء المساواة بين الجنسين والخطابات اللاذعة ضد الهجرة غير النظامية من أفريقيا واعتناق أفكار "استرداد" إسبانيا من المسلمين في القرون الوسطى بالإضافة إلى إرث الجنرال الديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو في القرن العشرين.

وأعاد أباسكال المدح عندما صعد إلى خشبة المسرح في مكان مفتوح بعد المزيد من رسائل الفيديو لسياسيين يمينيين في أوروبا وأمريكا الجنوبية وخطاب شخصي لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي.

وقال أباسكال أمام حشد من آلاف الأشخاص يلوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية الحمراء والصفراء: "أوجه شكري للرئيس دونالد ترامب صاحب الرؤية في الكفاح من أجل الدول ذات السيادة، صاحب الرؤية في الكفاح من أجل الحدود الآمنة، والذي تحتم عليه أن يواجه (الهجمات) من أقوى مؤسسة في العالم وأكبر هجوم إعلامي على الإطلاق في العالم".

المصدر: أ ب