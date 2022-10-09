البيت الأبيض: واشنطن تسعى لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وبدء المفاوضات

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن تبحث عن إنهاء سريع للأزمة في أوكرانيا، والانتقال إلى مسار التسوية الدبلوماسية.

وقال كيربي في حديث لـABC": "من الضروري أن يجلس الجانبان ويتفقا، ويجدا طريقة للخروج من الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تريد إنهاء هذه الأزمة.

وفي 30 سبتمبر، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة كييف إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار" والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو، لكن إذا كان هناك رئيس آخر في روسيا.

المصدر: تاس