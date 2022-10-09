"فوكس نيوز": بايدن جعل بلاده ممسحة أمام الصين وبنكا مفتوحا لأوكرانيا

أكدت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن لا يزال يرتكب الخطأ تلو الآخر في السياسة الخارجية، حيث جعل الولايات المتحدة ممسحة أمام الصين وبنكا مفتوحا لأوكرانيا.

ووفقا للمذيعة راشيل كامبوس دافي: "الفشل في أفغانستان، والتنازلات التي لا نهاية لها للصين، والآن بالطبع الصراع الخطير في أوكرانيا. بايدن حول بلدنا إلى ممسحة أمام الصين وبنك مفتوح لأوكرانيا".

وأشارت إلى التصريح الأخير لبايدن حول حتمية "الحرب النووية"، وقالت: "كلامه يشير إلى تفاقم الوضع".

وتساءلت: "ما نوع المعلومات الاستخبارية العاجلة التي تلقتها الإدارة الرئاسية والتي تجعلنا نؤمن بحتمية الحرب النووية؟".

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، أصبح العالم مهددا بحرب نووية، ملقيا باللوم على روسيا.

المصدر: نوفوستي