التشيك تعزز حماية مواقعها الاستراتيجية

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، تعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية في البلاد إثر العمل التخريبي الذي تعرضت له خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وأضافت أنه يتم تشديد الحماية حول المنشآت التي يمكن أن تكون هدفا للهجمات في الجمهورية، وأشارت إلى مستودعات الذخيرة والبنى التحتية الرئيسية في البلاد.

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وقالت إن الصناعات الدفاعية للدول التي تساعد أوكرانيا تواجه تهديدا من روسيا بهدف إضعافها.

كما أيدت تشيرنوخوفا تعزيز القدرات الدفاعية للدول الواقعة شرقي الناتو مشيرة إلى أن وجود التحالف في تلك المناطق قد يكون مفيدا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا حتى لا يقعوا تحت تأثير روسيا.

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المصدر: غازيتا