 
مباشر

التشيك تعزز حماية مواقعها الاستراتيجية

أخبار العالم

التشيك تعزز حماية مواقعها الاستراتيجية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty5d

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، تعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية في البلاد إثر العمل التخريبي الذي تعرضت له خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وأضافت أنه يتم تشديد الحماية حول المنشآت التي يمكن أن تكون هدفا للهجمات في الجمهورية، وأشارت إلى مستودعات الذخيرة والبنى التحتية الرئيسية في البلاد.

إقرأ المزيد
صحيفة: سلوفاكيا والتشيك قد تمتنعان عن دعم أوكرانيا بسبب الوضع الداخلي وأزمة الطاقة
صحيفة: سلوفاكيا والتشيك قد تمتنعان عن دعم أوكرانيا بسبب الوضع الداخلي وأزمة الطاقة

وقالت إن الصناعات الدفاعية للدول التي تساعد أوكرانيا تواجه تهديدا من روسيا بهدف إضعافها.

كما أيدت تشيرنوخوفا تعزيز القدرات الدفاعية للدول الواقعة شرقي الناتو مشيرة إلى أن وجود التحالف في تلك المناطق قد يكون مفيدا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا حتى لا يقعوا تحت تأثير روسيا.

إقرأ المزيد
جمهورية التشيك تطوّر دبابات
جمهورية التشيك تطوّر دبابات "تي – 72" قبل إرسالها إلى أوكرانيا

 

المصدر: غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا