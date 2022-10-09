مصرع أربعة مهاجرين وإصابة 17 بحادث سير في هندوراس
AFP
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لقي أربعة مهاجرين فنزويليين مصرعهم وأصيب 17 آخرون هم 16 فنزويليا وإكوادوري في حادث سير في هندوراس السبت، وفق ما أعلنت الشرطة.
وصرح المسؤول في الشرطة ميغيل مارتينيز مدريد لوكالة فرانس برس بأن "شاحنة صغيرة مكتظة فقد سائقها السيطرة عليها، وسقطت في واد" في أغوا فريا على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة تيغوسيغالبا.
وعبر نحو 110 آلاف مهاجر، معظمهم من الكوبيين والفنزويليين والهايتيين، هندوراس منذ بداية العام في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفق الأرقام الرسمية. وسجل في العام الماضي مرور 17590 مهاجرا فقط عبر البلاد.
المصدر: أ ف ب