استئناف حركة مرور السيارات بالاتجاهين على جسر القرم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن حركة مرور السيارات على جسر القرم استؤنفت بالاتجاهين.

وقال خوسنولين: "شكرا للعاملين الذين يعملون على مدار الساعة، لجميع المتخصصين في وحدة الطاقة الذين يساعدون في تنظيم العمل لترميم الجسر".

وأوضح أن الخبراء يواصلون فحص الجزء المتضرر من الجسر.

إلى ذلك استؤنفت حركة السكك الحديدية فوق الجسر.

يذكر أن شاحنة تم تفجيرها على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وحمل رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، "مخربين أوكرانيين" مسؤولية الحادث الذي شهده جسر القرم.

المصدر: نوفوستي