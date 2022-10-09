"يديعوت أحرونوت": قراصنة عراقيون اخترقوا موقعي شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قراصنة إلكترونيين عراقيين اخترقوا موقعي شركتي الغاز "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل".

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وذكرت الصحيفة مساء الأحد، أن قراصنة عراقيين اخترقوا الموقع الإلكتروني لشركة الغاز "إنيرجان" (Energean) وكذلك الموقع الإلكتروني لـ"نتيفي غاز يسرائيل"، بالتزامن مع بدء شركة "إينرجي" الضخ التجريبي للغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر المتوسط.

وأكد الموقع العبري في تقريره الذي جاء تحت عنوان "حقل كاريش للغاز في خطر"، أن حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بات في خطر.

وأكد المحلل السياسي لهيئة البث الإسرائيلي روعي قايتس على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن قراصنة عراقيين محسوبون على إيران نجحوا في اختراق هذين الموقعين، في الوقت الذي بدأت شركة "إينرجي" في الضخ التجريبي للغاز من الحقل المتنازع عليه في البحر المتوسط "كاريش".

האקרים עיראקים המזוהים עם איראן טוענים כי הפילו את האתר של חברת אנרג'יאן, זאת שאמורה להפיק גז באסדת כריש לרגל תחילת ההזרמה ההפוכה היום pic.twitter.com/7K35S8RBvV — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) October 9, 2022

وتزامن الاختراق مع إعلان شركة "إنيرجيان" في إسرائيل يوم الأحد، عن بدء تدفق الغاز في اختبار تجريبي لحقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، في عملية ضخ عكسي فقط.

المصدر: وسائل إعلام عبرية