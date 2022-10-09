رئيس جهاز الأمن الخارجي الفرنسي الأسبق يبيع هدايا ومتعلقات تلقّاها من رؤساء ومسؤولين

كشف تقرير فرنسي أن رئيس جهاز الأمن الخارجي الأسبق سفير باريس الأسبق لدى الجزائر برنارد باجولي، سيبيع بالمزاد العلني هدايا ومتعلقات تلقاها من رؤساء ومسؤولين خلال شغله منصبه.

ووفق تقرير موقع "لاست ريببليكان" الفرنسي فإن من بين المتعلقات التي وضعها باجولي للبيع هديتين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات الجزائري الأسبق محمد مدين المدعو توفيق.

وذكر الموقع أن باجولي سيبيع سرجا يعود إلى القرن 18 أهداه إياه رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين، إضافة إلى سرج لا يعرف تاريخه، هدية من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب المصدر ذاته فإن المسؤول الفرنسي الأسبق سيبيع عدة هدايا أخرى من بينها هدية قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأخرى أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما سيفرط باجولي في قصر Château d'Ouge الذي كان يعيش فيه، ويعود تاريخ تشييده إلى القرن 16.

وذكر الموقع أنها "حسرة" حتما لبرنارد باجولي الذي يستعد لمغادرة قصره الذي تم إدراجه كنصب تاريخي منذ عام 1989، بعد أكثر من 40 عاما قضاها داخل أسواره.

وأوضح الموقع أنه سيتم التبرع بجميع الأرباح لمؤسسة التراث بهدف استعادة لوحة ثلاثية للرسام الفرنسي جوليو زيغلر.

Qui veut une bouteille de vodka offerte par Poutine (alors patron du KGB), une selle par Bouteflika ou une soupière par Erdogan ? Le rêve.

L'ex amba et ex-DGSE Bernard Bajolet vend des objets et son château en #HauteSaone via @eleotournier@lestrepublicainhttps://t.co/fVQH58tqje — Xavier Frère (@xavier_frere) October 8, 2022

المصدر: موقع "لاست ريببليكان" الفرنسي