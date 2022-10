رئيس جهاز الأمن الخارجي الفرنسي الأسبق يبيع هدايا ومتعلقات تلقّاها من رؤساء ومسؤولين

Qui veut une bouteille de vodka offerte par Poutine (alors patron du KGB), une selle par Bouteflika ou une soupière par Erdogan ? Le rêve.

L'ex amba et ex-DGSE Bernard Bajolet vend des objets et son château en #HauteSaone via @eleotournier@lestrepublicainhttps://t.co/fVQH58tqje