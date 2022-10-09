البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تملك أدلة تشير لنية روسيا استخدام الأسلحة النووية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي أن الولايات المتحدة لا ترى أي علامات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال كيربي خلال في مقابلة مع ABC، بثت يوم الأحد "لا توجد بيانات استخباراتية جديدة أو علامات على أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين قرر استخدام الأسلحة النووية. لنكون صادقين، لا يوجد دليل على أنه اتخذ مثل هذا القرار. كما أننا لم نر أي شيء من شأنه أن يعطينا أسبابا لتغيير حالة استعداد قوات الردع الاستراتيجية لدينا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها "يقومون بمراقبة شاملة"، لكن "ليس هناك ما يشير إلى أن بوتين قريب من اتخاذ قرارا كهذا".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. "كلنا نريد لهذه الحرب أن تنتهي. لقد امتدت لوقت طويل جدا. من الضروري أن يتمكن الجانبان من الجلوس والاتفاق، وإيجاد مخرج سلمي ودبلوماسي".