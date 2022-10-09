"دير شبيغل": ألمانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 11 مليون يورو

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن مجلس الوزراء الألماني سيقوم بإرسال حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 11 مليون يورو قبل حلول فصل الشتاء.

وبحسب المجلة فإن حزمة المساعدات تشمل السترات والخيام الشتوية وغيرها من المعدات الضرورية، حيث سيتم إرسال 100 ألف قطعة ثياب، وعشرات مولدات الطاقة المتنقلة بالإضافة إلى المواد الغذائية، وستتم عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا في وقت سابق أن السلطات الألمانية أصدرت تصاريح بتوريد معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون يورو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، شملت هذه المعدات مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع "Panzerhaubitze 2000"، وأنظمة قاذفات الصواريخ "مارس"، والمدافع المضادة للطائرات ذاتية الدفع طراز "جيبارد"، ونظام الدفاع الجوي "IRIS-T".

وقد اتضح أن ألمانيا ستقوم بإرسال 50 مركبة مصفحة من طراز "دينغو" ومركبتين "MLRS" من طراز مارس.

المصدر: تاس