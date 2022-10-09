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الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

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الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية استهدفت تجمعات للمرتزقة والقوات الخاصة الأوكرانية في أراضي زابوروجيه.

وذكرت الوزارة أن الطيران الحربي الروسي قصف بصواريخ عالية الدقة، نقاط انتشار مرتزقة الفيلق الأجنبي في جزيرة خورتيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك عناصر لواء "بارس" التابع للداخلية الأوكرانية في المنطقة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف، في حديث للصحفيين: "قصفت  الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية، بأسلحة عالية الدقة نقاط انتشار مؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب من الفيلق الأجنبي بجزيرة خورتيتسا، ومواقع لواء القوات الخاصة "بارس" التابع لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه".

ويشار إلى أن خورتيتسا هي أكبر جزيرة في نهر دنيبر، وتبلغ مساحتها 24 كيلومترا مربعا وتقع بالقرب من مدينة زابوروجيه.

المصدر: تاس

 

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