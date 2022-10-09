باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار

تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم الأحد الاتهامات بإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لها إن وحدات من القوات الأرمنية أطلقت النار من أسلحة خفيفة من عيارات مختلفة على مواقع للجيش الأذري قرب إحدى بلدات منطقة كلبجار مساء السبت، كما أطلقت النار صباح اليوم الأحد باتجاه إحدى قرى منطقة لاتشين.

وأضافت الدفاع الأذرية أن قواتها اتخذت إجراءات جوابية مناسبة.

من جانبها، أعلنت الدفاع الأرمنية أن وحدات من قوات الجيش الأذري فتحت النار من أسلحة خفيفة من مختلف العيارات باتجاه مواقع أرمنية في الجزء الشرقي من الحدود"، مضيفة أن إطلاق النار توقف بعد اتخاذ الجانب الأرمني إجراءات جوابية وإسكات مصادر النيران.

كما نفت يريفان صحة تصريحات الدفاع الأذرية بأن القوات الأرمنية بادرت في إطلاق النار صوب المواقع الأذرية، ووصفتها بأنها "معلومات كاذبة أخرى".

وتجري مناوشات بشكل دوري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وحدث آخر تفاقم خطير ليلة 13 سبتمبر، وخلال هذه الجولة من القتال بلغت خسائر القوات الأذرية 80 فردا، فيما تجاوز خسائر الجيش الأرمني 200 فرد.

المصدر: وكالات