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بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة "أوروس"

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بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة
Legion-Media
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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على استخدام العديد من قادة رابطة الدول المستقلة لسيارة "أوروس" روسية الصنع خلال تواجدهم في بطرسبورغ في الـ7 من الشهر الحالي.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "تقريبا جميع قادة رابطة الدول المستقلة الذين وصلوا إلى سان بطرسبورغ في 7  أكتوبر استقلوا السيارات الروسية أوروس.. من الواضح أنه تم إنتاج ما يكفي من سياراتنا المحلية لخدمة القادة في الفعاليات".

بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة
بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة
بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة
بيسكوف يكشف لماذا استقل العديد من قادة رابطة الدول المستقلة سيارة

المصدر: نوفوستي

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