قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الوضع مع موارد الطاقة في السنوات 10-20 القادمة ستكون له عواقب مثيرة للأسى بالنسبة للقارة الأوروبية.

وذكر بيسكوف أن الأوروبيين ظلوا يرددون مثل التعويذة أنه يجب عليهم التخلص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، وها هي الولايات المتحدة تكسب الآن أموالا طائلة من بيع الغاز، والدول الأوروبية تدفع لهم وتحرم اقتصاداتها من القدرة على المنافسة.

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وأضاف ممثل الكرملين: "تتعرض المؤسسات الإنتاجية للانحطاط، وتحل حقبة تراجع التصنيع. كل هذا، وربما في السنوات العشر إلى العشرين القادمة على الأقل، ستكون له عواقب مؤسفة للغاية على القارة الأوروبية".

المصدر: نوفوستي