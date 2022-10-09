بيسكوف: بوتين اتفق مع نظيره القرغيزي على الاجتماع في أستانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالهاتف مع رئيس قرغيزستان صادر جباروف.

وذكر بيسكوف، أن حديث الرئيسين الروسي والقرغيزي تم قبيل الاجتماع غير الرسمي لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في بطرسبورغ، وخلال الاتصال اتفق الرئيسان على اللقاء في القمة في أستانا.

ويشار إلى أن بطرسبورغ شهدت في 7 أكتوبر، عقد قمة غير رسمية لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة. لم يتمكن رئيس قرغيزستان من المشاركة في اللقاء . ومن المقرر عقد القمة الرسمية في منتصف نوفمبر في أستانا.

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وأضاف بيسكوف في حديث تلفزيوني اليوم: "قبل بدء القمة غير الرسمية، تحدث الرئيس بوتين مع الرئيس جباروف عبر الهاتف، وتم خلال ذلك بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، واتفقا على عقد اللقاء الشخصي في أستانا".

المصدر: نوفوستي