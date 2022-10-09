وزير الخارجية اليوناني يصل إلى مصر بعد اتفاقيات بين تركيا وليبيا

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الأحد، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا بينها التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن نيكوس ديندياس أجرى عقب وصوله إلى مطار القاهرة محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرة إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.

ووصف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد العلاقات المصرية - اليونانية بأنها "شراكة إستراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية"، حيث عززت مصر واليونان علاقاتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتنوع ما بين الطاقة إلى مكافحة الإرهاب، ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية.

من جهته، أشار ديندياس في "تويتر" قبل زيارته إلى أن المحادثات ستركز، إلى جانب العلاقات اليونانية - المصرية، على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط، لافتا إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية.

ورأى ديندياس أن الاتفاقات غير قانونية، معتبرا أنها تنتهك المياه اليونانية، فيما أوضحت وزارة الخارجية المصرية بهذا الشأن أن حكومة الدبيبة "لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم"، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.

المصدر: "أ ب"