سفير الصين لدى الولايات المتحدة يشكر ماسك على اقتراحه بشأن تايوان

أعرب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ عن امتنانه لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لاقتراحه جعل تايوان منطقة إدارية خاصة لجمهورية الصين الشعبية، على غرار هونغ كونغ.

وأضاف السفير: "أود أن أشكر إيلون ماسك على دعوته للسلام في مضيق تايوان وفكرة إنشاء منطقة إدارية خاصة لتايوان. في الواقع إعادة التوحيد السلمي ودولة واحدة ونظامان هي مبادئنا الرئيسية لحل قضية تايوان، هذا هو أفضل نهج لتحقيق إعادة التوحيد الوطني".

وذكر أنه بعد إعادة التوحيد، ستكون تايوان قادرة على التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة ومساحة تنمية واسعة.

وأشار السفير إلى أن حقوق ومصالح شعب تايوان ستتم حمايتها بشكل كامل.

وخلص السفير إلى أن "إعادة التوحيد السلمي للصين يساهم أيضا في السلام والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحول العالم".

ويوم الجمعة، اقترح ماسك جعل تايوان منطقة إدارية خاصة في الصين، على غرار هونغ كونغ وماكاو.

المصدر: تاس