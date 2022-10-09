وكالة: كوريا الشمالية تختار طريقا صعبا لبناء أقوى قوة دفاع وطني

أقرت كوريا الشمالية بحياة السكان الصعبة عبر تقرير نشرته في إعلامها الرسمي، مؤكدة أن هذا من أجل بناء مجتمع اشتراكي مثالي، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب".

وقالت صحيفة رودونغ شينمون الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الأحد، إن بناءنا الاشتراكي هو كفاح شاق للتغلب على مختلف الصعوبات التاريخية والتحديات والعقوبات المستمرة من القوى المعادية وأيضا العديد من العقبات والمصاعب".

وشددت على أن "الحزب اختار الطريق الشاق لبناء أقوى قوة دفاع وطني واقترح خطا استراجيا جديدا لتركيز كل جهوده على البناء الاقتصادي وهما هدفان للدفاع عن كرامة الناس وتوفير الحياة السعيدة لهم في أسرع وقت ممكن".

وذكرت الصحيفة أنه بشكل عام، تواجه حياة الناس صعوبات حتما عندما تمر البلاد بالزمن العصيب، مؤكدة أن "المجتمع المثالي للشعب الذي يحسده العالم كله، سيتم بناؤه بالتأكيد".

ويبدو أن تصريحات الصحيفة الكورية الشمالية تهدف إلى تهدئة السكان الذين يواجهون صعوبات مثل قيود فيروس كورونا والحد من العرض والطلب على الغذاء، بحسب ما ذكرته يونهاب.

المصدر: يونهاب