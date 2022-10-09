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مجموعة هاكر تؤكد ضلوع الولايات المتحدة في تكوين وظهور "كوفيد-19"

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مجموعة هاكر تؤكد ضلوع الولايات المتحدة في تكوين وظهور
Sputnik
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قال مؤسس مجموعة Killnet hacker، إن الولايات المتحدة ضالعة في تكوين وظهور الفيروس الذي تسبب بانتشار وباء "كوفيد-19".

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وشدد مؤسس المجموعة على، أنه يقوم مع زملائه بتحضير "حزمة ضخمة من الأدلة والإثباتات الدامغة" التي ستفضح ضلوع الأمريكيين في ظهور الوباء.

وقال: "في الوقت الحالي، نقوم بإنجاز تحقيقاتنا الذاتية في هذه القضية. سيكون ذلك أحد أكثر الأحداث ضجة".

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ووفقا له، الهدف الرئيس لأعمال المجموعة يتلخص في التصدي للعدو: "نحن لن نجاهد لكي نثبت شيئا ما. نحن فقط سنوجه ضرباتنا. لأن هناك بالفعل ما يكفي من الحقائق التي تؤكد العدوان علينا [من الغرب]".

ويشار إلى أن Killnet هي مجموعة قراصنة تشتهر بهجمات DoS (رفض الخدمة) و DDoS (رفض الخدمة الموزع) ضد المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في العديد من البلدان وخاصة الغربية. ويعتقد أن المجموعة قد تشكلت في مارس عام 2022.

المصدر: RT

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