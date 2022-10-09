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بريطانيا تعرض لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة سلمتها لأوكرانيا (صور)

أخبار العالم

بريطانيا تعرض لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة سلمتها لأوكرانيا (صور)
Globallookpress
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أظهرت وزارة الدفاع البريطانية لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة التي سلمتها لأوكرانيا، تضم مضادات للدبابات.

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ودعت الوزارة لهذا الغرض وسائل إعلام وصحفيين للقاعدة العسكرية نورثولت في ضواحي أكسفورد لتصوير هذه الأسلحة التي تبلغ 12 طنا قبل نقلها على متن طائرة حربية وهي في طريقها إلى إحدى دول أوروبا الشرقية قبل دخولها أوكرانيا.

بريطانيا تعرض لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة سلمتها لأوكرانيا (صور)
THE SUN
بريطانيا تعرض لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة سلمتها لأوكرانيا (صور)

وتزامن هذا التطور العسكري مع استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس داخل حزب المحافظين وبين أعضاء حكومتها بسبب السياسات المتبعة في مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في المملكة المتحدة وغلاء مستويات المعيشة.

المصدر: RT

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