رئيس قرغيزستان يكلف البرلمان بالنظر بشكل مفتوح في اتفاق الحدود مع أوزبكستان

طلب رئيس قرغيزستان صادر جباروف، من برلمان بلاده، النظر بشكل مفتوح في اتفاق الحدود مع أوزبكستان.

وكشف رئيس قرغيزستان، بعض تفاصيل عملية المفاوضات مع أوزبكستان حول الحدود، وقال: "في القرى والجبال والسهول تم حل 99٪ من المناطق المتنازع والاتفاق عليها لصالحنا".

وأكد الرئيس القرغيزي على أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق ذلك. وأضاف: "أبقينا التفاصيل سرية حتى لا يغير الطرف الآخر رأيه قبل المصادقة على المعاهدة. نحن بهذا الشكل سنحل بالكامل قضية الحدود في مناطق أوش وجلال أباد وباتكين بطول 1400 كم ونضع حدا نهائيا لمسألة الحدود مع أوزبكستان".

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وشدد جباروف على أنه تمت تسوية موضوع الحدود بين الدولتين، على أساس الوثائق الأرشيفية.

وقال: "مثل هذه المسائل لا يمكن حلها على أساس الحكايات والأقاويل. تم حل الموضوع على أساس خرائط للجمهوريتين من زمن الاتحاد السوفيتي وعلى أساس الوثائق والاتفاقات".

المصدر: سبوتنيك