قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية إن السلطات الأوكرانية حشدت عددا كبيرا من المرتزقة على خط الجبهة في منطقة زابوروجيه.

وأضاف روغوف، "لقد حشد نظام كييف عددا لا يمكن تصوره من المرتزقة على خط التماس. من أكثر من 30 دولة".

ووفقا له، يتم نقل المرتزقة وأبناء مناطق أوكرانيا الغربية إلى خط المواجهة من أجل بث الرعب في السكان المحليين، الذين يربطون مستقبلهم بروسيا فقط.

وحرر الجيش الروسي حوالي 75% من منطقة زابوروجيه. في حين لا يزال "المركز الإقليمي مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة كييف.

المصدر: نوفوستي