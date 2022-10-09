قناة ألمانية تتحدث عن فشل محاولات أوروبا للخروج من أزمة الطاقة

أعربت قناة Das Erste التلفزيونية الألمانية، عن اعتقادها بأن قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في براغ يوم أمس، لم تجلب أي وضوح في موضوع حل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا.

وقالت القناة: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مسألة السعر الأقصى للغاز: قبل حلول موعد اللقاء التالي، يجب اختبار نماذج مختلفة في هذا المجال. لا شك في وجود الحل الناجع في مكان ما" ولكن هذا الأمر لم تتم ملاحظته بتاتا خلال القمة.

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وتابعت القناة: "ربما يتمثل ذلك في وضع سقف بسيط للسعر - أي تحديد الأسعار القصوى خلال الشراء؟ حتى الآن ، لا وجود لذلك- هذا هو الجواب الذي ظهر في براغ".

ولا يستبعد البعض خيار القيام بعمليات شراء مشتركة للغاز، لكن هذا، كما تم التأكيد في القمة، سيستغرق وقتا.

وخلال القمة ترددت بشكل متزايد فكرة أخرى - "الحصول على المال من بروكسل"، لكن بعض القادة ومن ضمنهم المستشار الألماني أولاف شولتس، يعتقدون أنه لا ينبغي السماح بتراكم ديون جديدة.

واختتمت القناة بالقول: "ربما تظهر في الأفق حلول قبل القمة القادمة التي ستعقد بعد أسبوعين في بروكسل".

المصدر: نوفوستي