اليابان لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية اختبرت صواريخ تطلق من غواصات

قالت قناة NHK، إن وزارة دفاع اليابان لا تستبعد اختبار كوريا الشمالية فجر الأحد لصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، وتحاول التحقق هل هي شبيهة بصاروخ تم اختباره في أكتوبر 2021

وأضافت القناة التلفزيونية اليوم: "تعتقد وزارة الدفاع، أن نقطة إطلاق الصواريخ تشير إلى أنه تم إطلاق صواريخ باليستية من الغواصات. وتقوم وزارة الدفاع اليابانية كذلك بتحليل المعطيات المتوفرة للتحقق هل تنتمي الصواريخ التي تم إطلاقها إلى نفس نوع الصاروخ الذي تم اختباره في أكتوبر 2021 والذي حلق حينها وفق مسار غير معتاد".

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في وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين من النوع القصير المدى من منطقة مدينة مونشون الواقعة على ساحل بحر اليابان.

ووفقا لتقديرات الجيش الياباني، حلق الصاروخان المذكوران مسافة 350 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع لهما خلال ذلك 100 كيلومتر، وسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

المصدر: نوفوستي