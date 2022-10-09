وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد هجوم القدس

توفي جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "توفي جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط".

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ولم يكشف الجيش في بيانه عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، فإن منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على الجنود عند خضوعه للفحص، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها، وحسب الاشتباه فقد دخلت إلى مخيم شعفاط.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت شخصا تشتبه في ضلوعه بالعملية، فيما تجري أعمال البحث عن منفذ العملية وآخرين كانوا برفقته، وادعت أن هوياتهم معروفة لديها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.

المصدر: وكالات