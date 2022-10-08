دون إبلاغ رئيس الوزراء.. غانتس يدعو نتنياهو إلى جلسة إحاطة أمنية

وجه مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء السبت، دعوة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لحضور "إحاطة أمنية" في مقر الوزارة حول مقترح ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

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وذكر موقع "واللا" العبري أن بيني غانتس وجه الدعو لنتنياهو دون إبلاغ رئيس الوزراء يائير لابيد.

وذكر الموقع أنه في دائرة نتنياهو يقولون إن الشخص الوحيد الذي يطلع رئيس المعارضة بشكل قانوني على التطورات هو رئيس الوزراء، وغانتس ليس له صلة بالموضوع، موضحا أن نتنياهو لا ينوي الاستجابة لدعوة غانتس.

وأشار الموقع العبري إلى أن نتنياهو عقد لقاءا تحديثيا مع رئيس الوزراء لأول مرة في أوائل أغسطس.

ومنذ تشكيل حكومة بينيت لابيد، لم يحضر نتنياهو اجتماعات التحديث المطلوبة قانونا لا مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ولا مع رئيس الوزراء الحالي لابيد، ووافق على تلقي التحديثات الأمنية فقط من خلال سكرتير عسكري.

المصدر: موقع "وللا" العبري