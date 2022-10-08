موسكو: كييف عطلت المفاوضات مع روسيا بأمر من أسيادها الغربيين

أكد أليكسي بولشوك رئيس الإدارة الثانية لرابطة الدول المستقلة لدى الخارجية الروسية، أن كييف عطلت عملية التفاوض مع روسيا بأمر من الدول الغربية التي لا تريد السلام في أوكرانيا.

وشدد بوليشوك على أن روسيا كانت دائما مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، وفي نهاية فبراير استجابت لطلب السلطات الأوكرانية لبدئها.

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وأضاف "كانت أوكرانيا مستعدة لاتخاذ وضع الحياد الدائم والوضع غير النووي وغير التكتلي واجتثاث النازية ونزع السلاح مقابل ضمانات أمنية".

وأشار إلى أن أوكرانيا أوقفت المفاوضات عندما بدأت الخطوط العريضة المقبولة للاتفاق في الاصطفاف.

قال: "من الواضح أن ذلك حصل بأمر من أسيادهم الغربيين الذين لا يحتاجون إلى السلام".

المصدر: تاس