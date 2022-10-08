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إيطالي يتلقى 7 كغ من المهلوسات عن طريق الخطأ

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إيطالي يتلقى 7 كغ من المهلوسات عن طريق الخطأ
Gettyimages.ru Paul Bradbury
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة Corriere di Bologna أن أحد سكان مدينة بولونيا الإيطالية تلقى بالخطأ صندوقا يحوي 7 كغ من الخامات المستخدمة في صناعة المهلوسات، وبينها ثنائي ميثيل التريبتامين.

وبدأت الحادثة عندما كان الإيطالي ينتظر ساعيا كان من المفترض أن يسلمه حذاء طلبه عبر الإنترنت. ولكن ساعي البريد ترك طردين بدلا من واحد. وفي الطرد الثاني كان هناك 13 حزمة بها "مادة ذات لون أخضر غامق". اشتبه الرجل في وجود خطأ ما، وأخذهم إلى الشرطة.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود مادة "ثنائي ميثيل تريبتامين" وهو مادة مهلوسة طبيعية يستخدمها السكان الأصليون لحوض الأمازون، ويتم تناوله على شكل مشروب يسمى آياهواسكا.

واكتشفت الشرطة أن الطرد كان مخصصا لأحد سكان بريطانيا، ووصل إلى إيطاليا بسبب خطأ من الخدمة البريدية. وضبطت الشرطة الشحنة بانتظار نتائج التحقيق.

المصدر: نوفوستي

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