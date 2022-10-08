البنتاغون لا يرى أي تهديد في إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

أكدت قيادة البنتاغون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن الولايات المتحدة على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، ولا تعتبر ذلك تهديدا مباشرا لها ولحلفائها.

وقالت القيادة العسكرية لمنطقتي المحيطين الهندي والهادىء في بيان:"نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين ونجري مشاورات مكثفة مع حلفائنا وشركائنا. على الرغم من أننا أكدنا أن الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا للوحدات العسكرية، أو لأراضي الولايات المتحدة، أو حلفائها، فإن إطلاق الصواريخ يظهر التأثير السلبي على الاستقرار لبرامج كوريا الشمالية غير القانونية في مجالات أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ".

من ناحية ثانية ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وأكد البنتاغون حرصه على التزاماته الدفاعية تجاه كوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: نوفوستي