وزارة الدفاع اليابانية: صاروخا كوريا الشمالية حلّقا 350 كم

حلق صاروخان باليستيان أطلقتهما كوريا الشمالية ليلة الأحد حوالي 350 كم حسب نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو.

ووفقا له، سقط كلا الصاروخين خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان. وفيما يتعلق بمسألة نوع الصواريخ الباليستية ،

وأشار إينو إلى أن الحكومة اليابانية تعترف بأنها يمكن أن تكون صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، لكنه أوضح أن نوع الصواريخ بدقة ما زال قيد التحديد.

وقال نائب الوزير "عبرنا عن احتجاجنا بقوة للجانب الكوري الشمالي عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين"، مؤكدا أن إطلاق بيونغ يانغ الصاروخي كان انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الحالية.

منذ بداية العام، أجرت كوريا الديمقراطية 27 عملية إطلاق صواريخ، من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات.

المصدر: تاس