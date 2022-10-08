اعتبر رئيس تحرير صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية ماركو ترافاليو، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خرج عن سيطرة صانعيه.

وقال ترافاليو: "طلبات وشكاوي زيلينسكي التي لا نهاية لها" حتى لو كانت شرعية، تحتاج إلى تقييم بدورها، وعدم تنفيذها دفعة واحدة.

وأشار إلى أن مصالح الرئيس الأوكراني لا تتوافق مع مصالح شعبه، بل تتوافق أكثر مع مصالح شعوب أوروبا.

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ووفقا له، سمحت أوروبا لزيلينسكي "بفعل وقول كل شيء" لفترة طويلة جدا.

وأضاف: "تحدث في البرلمان اليوناني مع أحد النازيين من "آزوف"، والتزم الجميع الصمت. وحظر 11 حزبا معارضا، والتزموا الصمت. وأخضع الناطقين بالروسية لقمع شديد والتزموا الصمت".

ونوه إلى أن الرئيس الأوكراني نشر أكاذيب حول "صواريخ روسية فوق محطة زابوروجيه الطاقة النووية وعمليات "تعذيب". كما أجبر زيلينسكي أوروبا على التخلي عن الغاز الروسي، "الذي اشتراه بنفسه بعد ذلك، وجنى المال من حقوق النقل عبر خطوط أنابيب الغاز".

وتابع: "الآن بعد أن كشفت الولايات المتحدة أن كييف ارتكبت عملا إرهابيا ضد امرأة تبلغ من العمر 29 عاما (داريا دوغينا)، يدرك المرء أن فرانكشتاين خارج عن سيطرة صانعيه الأمريكيين والأوروبيين".

وختم قائلا إن القرار الصائب في هذا الموقف هو الإشارة إلى زيلينسكي بأن "الطريق الصحيح الوحيد هو محادثات السلام، وليس الهولوكوست النووي".

المصدر: RT