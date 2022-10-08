وسط سخط أوروبي من مطالباته التي لا تنتهي.. زيلينسكي يوجه طلبا جديدا لدول أوروبا يتعلق بروسيا

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من دول أوروبا ولاسيما البلقان، انتهاج مسار نحو الاستقلال بالكامل عن روسيا في السياسة والاقتصاد والطاقة.

وحسب زيلينسكي، يتعين على جميع الدول الأوروبية "تفكيك أي شبكات نفوذ روسية لأن هذا سيساعد أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لمنطقة البلقان، هذا لا يقل أهمية عن الجزء الخاص بنا من أوروبا. يجب على الجميع تحقيق الاستقلال التام عن روسيا".

وفي شأن آخر أشار زيلينسكي إلى أن بلاده تلقت كميات كبيرة من إمدادات الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعرب ماركو ترافاليو رئيس تحرير صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية، عن أن زيلينسكي خرج عن سيطرة من صنعوه ويديرونه في الغرب.

وأشار إلى أن "طلبات ومطالبات زيلينسكي التي لا نهاية لها تحتاج إلى تقييم لدوره، وعدم تنفيذها دفعة واحدة".

وشكك ترافالو في أن مصالح الرئيس الأوكراني تتوافق مع مصالح شعبه، وشعوب أوروبا".

المصدر: RT